Grande Fratello Vip | ecco quando finirà il reality di Canale 5

Leggi su ck12

(Di venerdì 10 dicembre 2021) Una bella frase fatta: si sainizia e non si safinisce. Calza a pennello per ilVip, trasmissione che ci ha abituati negli anni a lunghe dilazioni e continue proroghe. Anche quest’anno, non si conosce con certezza la data di fine edizione. Qualche notizia, però, è già trapelata… Come al solito, la colpa, cioè il merito, è degli “ottimi risultati ottenuti“. E così, i dirigenti di rete chiedono a Signorini di portare avanti per qualche altra puntata ilVip. Anche quest’anno, dunque, ilsarà in onda per qualche puntata extra. Fino a? Non si sa di preciso. Il mese scorso si vociferava che l’edizione sarebbe potuta terminare a metà marzo 2022. Era già si parla di fine marzo. ...