Grande Fratello Vip | Delia Duran bacia un altro uomo | la nuova paparazzata foto

(Di venerdì 10 dicembre 2021) Nuovo gossip sulla moglie di Alex Belli immortalata in dolci effusioni a Milano. Come la prenderà il concorrente delVip?

Advertising

trash_italiano : Grande Fratello Vip, Katia Ricciarelli: “Biagio è normale o è gay?” - Laura72699809 : RT @infotommizorzi: ?? 'La classifica degli hashtag di tendenza vede trionfare #tzvip, l’hashtag di Tommaso Zorzi, vincitore del Grande Frat… - W0lf_90 : @tizianasullalun @Sara34555477 E senza parlare delle agenzie (una in particolare) che inventa e scrive le storie da… - GianluigiFuturo : Buongiorno ?? Babbo Natale ?? non esiste....ma il grande fratello si? #forzababbonatale - axemii_ap : Aderisci anche Tu alla Nostra Petizione sul Grande Fratello Vip ! Vi ricordo che la Petizione è Attiva e bastano po… -

Ultime Notizie dalla rete : Grande Fratello

...il servizio di Chi mostrato in puntata da Alfonso Signorini e con lui anche i telespettatori a cui è sembrato un ennesimo atto della poco credibile soap che sta andando in scena al...Oppure quello della ex concorrente del, la Pettinos : 'Mi vuoi far morire di infarto? Sei paradisiaca'. vai alla galleryDopo l’intenso scontro nella casa del Grande Fratello Vip 6 tra Soleil Sorgè e Sophie Codegoni, la ventenne Sophie è rimasta piuttosto scottata e tra le lenzuola, in lacrime e supportata dalla ...La conduttrice conferma il suo ritorno alla guida della trasmissione di Canale 5 già nel mese di gennaio. Ma Mediaset aveva detto tutt'altro!