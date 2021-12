Grande Fratello Vip | bestemmia in diretta | ma non puo essere squalificato | il motivo è incredibile VIDEO

(Di venerdì 10 dicembre 2021) IlVip 2021 verrà ricordato come l'edizione in cui gli autori hanno combinato più guai di tutti i concorrenti messi insieme. #A FINE ARTICOLO Nelle ultime ore, sta circolando un(vedi in alto, ndr) in cui si sente distintamente la voce di un uomo, in regia, che pronuncia una. Poi, sembra rispondere al telefono. I vipponi, svegliati dalla voce dell'autore, gli fanno notare di avere il microfono aperto, ma il danno era ormai fatto. L'autore del GF Vip, i vipponi sentono tutto Neldi 29 secondi diffuso su Twitter, è ripreso un frammento delladelVip. A un certo punto, un forte rumore introduce l'apertura erronea dell'audio. Un ...

Risveglio decisamente insolito per i concorrenti delVip . Questa mattina quando tutti i vip erano ancora sotto le coperte, si è sentito un audio dalla regia durante il quale qualcuno ha bestemmiato . Gf Vip, parte una bestemmia in ...... giornalista,di quell'Oscar campione di basket (per lunghi anni in Italia), che sara il presentatore del Big Brother. Ma sulla scelta dei concorrenti il riserbo è massimo, quindi ci si deve ...La showgirl e attrice Patrizia Pellegrino dopo aver fatto il suo ingresso al Grande Fratello Vip 6 come concorrente e aver trascorso non molti giorni nella casa di Cinecittà ha concesso un’intervista ...Torna l'appuntamento con il Grande Fratello Vip 6 , il reality condotto da Alfonso Signorini che venerdì 10 dicembre vivrà ...