Grande Fratello Vip | bestemmia in diretta | ma non può essere squalificato | il motivo è incredibile VIDEO

Leggi su howtodofor

(Di venerdì 10 dicembre 2021) IlVip 2021 verrà ricordato come l'edizione in cui gli autori hanno combinato più guai di tutti i concorrenti messi insieme. #A FINE ARTICOLO Nelle ultime ore, sta circolando un(vedi in alto, ndr) in cui si sente distintamente la voce di un uomo, in regia, che pronuncia una. Poi, sembra rispondere al telefono. I vipponi, svegliati dalla voce dell'autore, gli fanno notare di avere il microfono aperto, ma il danno era ormai fatto. L'autore del GF Vip, i vipponi sentono tutto Neldi 29 secondi diffuso su Twitter, è ripreso un frammento delladelVip. A un certo punto, un forte rumore introduce l'apertura erronea dell'audio. Un ...