Grande Fratello Vip arriva ad una svolta | quello che potrebbe accadere da qui a fine anno

Leggi su thesocialpost

(Di venerdì 10 dicembre 2021) IlVip si appresta a vivere le puntate più importanti della sesta edizione dedicata agli inquilini famosi della casa più spiata d’Italia. A partire dall’appuntamento in onda oggi venerdì 10 dicembre 2021 il conduttore Alfonso Signorini e gli autori tutti dovrfare i conti in maniera ufficiale con la loro scelta di allungare il programma fino al 14 marzo 2022. Proprio durante la 26esima puntata del reality show più conosciuto della nostra televisione sarà comunicato in maniera ufficiale ai concorrenti l’allungamento della trasmissione con la conseguente patata bollente che passerà nella mani degli inquilini che dovrscegliere e svelare i loro piani a stretto giro di posta.Vip6: per i concorrentil’ora della ...