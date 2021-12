Grande Fratello Vip | anticipazioni della puntata di oggi

(Di venerdì 10 dicembre 2021) Stasera, venerdì 10 dicembre, in prima serata su Canale 5 ventiseiesimo appuntamento con “Vip”, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini con Adriana Volpe e Sonia Bruganelli nel ruolo di opinioniste. Ad accendere gli animi nella Casa di Cinecittà sono o almeno potrebbero essere due servizi fotografici. Il primo, realizzato ieri, ha visto i vipponi protagonisti e ha aperto lo scontro tra Soleil Sorge e Sophie Codegoni che non se le sono certe mandate a dire. L’altro servizio fotografico che potrebbe scatenare reazioni importanti è quello apparsosu una testata web in cui è ritratta Delia, la moglie di Alex Belli, mentre bacia un uomo sconosciuto. Come reagirà il bell’attore? Inoltre, questa sera sarà comunicato ai “vipponi” l’allungamento di questa edizione di ...

AlVip Miriana Trevisan sempre più vicina a Biagio D'Anelli . Da quando è entrato in gioco Biagio D'Anelli sembra aver fatto breccia nel cuore dell'ex stellina di Non è la Rai , che gli ...Questa sera andrà in onda una nuova puntata delvip e le sorprese non mancheranno. Alfonso Signorini già lo scorso lunedì aveva accennato ad un possibile arrivo di Pippo Baudo per salutare la sua ex moglie. La nomination sarà poi un ...