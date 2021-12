Grande Fratello Vip 6: anticipazioni della nuova puntata, stasera su Canale 5 (Di venerdì 10 dicembre 2021) stasera su Canale 5 alle 21:45 va in onda la 26esima puntata del Grande Fratello Vip 6: ecco alcune anticipazioni di quello che vedremo. Il Grande Fratello Vip 6 è alla sua 26a puntata - in onda stasera su Canale 5 alle 21:45 -, con ospiti e confronti tra i concorrenti. stasera i vipponi sapranno ufficialmente quando terminerà il reality. Nuovo appuntamento con il Grande Fratello Vip 6 e con le anticipazioni. stasera, per casa più spiata d'Italia, una puntata particolarmente difficile, i concorrenti sapranno che il reality andrà in onda per altri 3 mesi, il programma terminerà infatti il 14 marzo. Come ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 10 dicembre 2021)su5 alle 21:45 va in onda la 26esimadelVip 6: ecco alcunedi quello che vedremo. IlVip 6 è alla sua 26a- in ondasu5 alle 21:45 -, con ospiti e confronti tra i concorrenti.i vipponi sapranno ufficialmente quando terminerà il reality. Nuovo appuntamento con ilVip 6 e con le, per casa più spiata d'Italia, unaparticolarmente difficile, i concorrenti sapranno che il reality andrà in onda per altri 3 mesi, il programma terminerà infatti il 14 marzo. Come ...

Advertising

GrandeFratello : Questa sera verrà ufficialmente comunicato ai nostri Vipponi la data finale di questa edizione di Grande Fratello V… - QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 appuntamento con #GFVIP condotto da @alfosignorini - marieta99044909 : RT @Sparpagli: Tg5, notizia, il Grande Fratello (Signorini) ha fatto il record di ascolti!! Ci rendiamo conto della stupidità degli italian… - Sparpagli : Tg5, notizia, il Grande Fratello (Signorini) ha fatto il record di ascolti!! Ci rendiamo conto della stupidità degl… - P3RFECT_NOW : @SMOKEWLIAM mio fratello è più grande di me di 6 anni quindi è come se fosse impossibile -