Grande Fratello Vip 2021 | Katia Ricciarelli scoppia a piangere e rivela perché deve abbandonare la casa

É una Katia Ricciarelli in lacrime quella che ha parlato con le coinquiline del suo imminente abbandono. La cantante, infatti, lascerà la casa del Grande Fratello Vip il 13 dicembre 2021, quando scadrà il suo contratto con la Endemol. La Ricciarelli ha rivelato di avere degli impegni lavorativi molto importanti che l' attendono e rimanendo in gioco metterebbe in seria difficoltà il suo staff. Katia era propensa a rimanere con i compagni che ormai sono una seconda famiglia per lei, ma non potrà assolutamente proseguire la sua esperienza.

