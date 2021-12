Gp Abu Dhabi: Verstappen domina le prime libere, Hamilton terzo (Di venerdì 10 dicembre 2021) Max Verstappen ha dominato le prime prove libere del Gp di Abu Dhabi, che domenica assegnerà il titolo mondiale piloti di F1. L'olandese della Red Bull ha ottenuto il miglior giro (1.25.009) davanti ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 10 dicembre 2021) Maxhato leprovedel Gp di Abu, che domenica assegnerà il titolo mondiale piloti di F1. L'olandese della Red Bull ha ottenuto il miglior giro (1.25.009) davanti ...

