Governo, Letta: “Non ci possiamo permettere elezioni anticipate” (Di venerdì 10 dicembre 2021) ROMA – “Credo sia molto importante che il 2022 sia un anno in cui ci concentriamo sulle priorità, sarebbe sbagliato se l’anno prossimo fosse un anno di crisi politica con elezioni, il nostro sistema non permette elezioni lampo, una crisi ed elezioni anticipate vorrebbe dire 6 mesi di blocco, non ce lo possiamo permettere”. Lo ha detto Enrico Letta, segretario del Pd, in un’intervista al Corriere.it. Andare al voto anticipato? “Non sta a me dirlo – risponde l’ex premier – è molto importante che prosegua la lotta alla pandemia, l’Italia è il paese più sicuro, mi è capitato di andare nel resto d’Europa e l’Italia è considerata un esempio, dobbiamo continuare in questa direzione e poi c’è la legge di bilancio, il rilancio dell’economia e dei consumi e la grande questione ... Leggi su lopinionista (Di venerdì 10 dicembre 2021) ROMA – “Credo sia molto importante che il 2022 sia un anno in cui ci concentriamo sulle priorità, sarebbe sbagliato se l’anno prossimo fosse un anno di crisi politica con, il nostro sistema non permettelampo, una crisi edvorrebbe dire 6 mesi di blocco, non ce lo”. Lo ha detto Enrico, segretario del Pd, in un’intervista al Corriere.it. Andare al voto anticipato? “Non sta a me dirlo – risponde l’ex premier – è molto importante che prosegua la lotta alla pandemia, l’Italia è il paese più sicuro, mi è capitato di andare nel resto d’Europa e l’Italia è considerata un esempio, dobbiamo continuare in questa direzione e poi c’è la legge di bilancio, il rilancio dell’economia e dei consumi e la grande questione ...

