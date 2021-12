Gossip | le notizie del 10 dicembre 2021

Leggi su cityroma

(Di venerdì 10 dicembre 2021) Tutte le principalididi oggi venerdì 10Ivan Gonzalez, in una recente intervista rilasciata ad un magazine spagnolo, ha svelato, per la prima volta, un retroscena inedito della sua vita privata: Tutte le volte che vado con una donna lo scoprono anche gli altri perché faccio cose particolari. Ogni volta che lo faccio, poi il giorno dopo mi sento male. Mi prudono tutte le parti del mio corpo e scrivo alla ragazza con cui sono stato per sapere se a lei va tutto bene. Consulto il mio medico e mi faccio un film che esiste solo nella mia testa. Non sono soltanto io, il mio amico Rafa Mora è come me, facciamo cose simili. Mi insapono le mani dalle 15 alle 20 volte al giorno. Ogni volta che faccio una serie di pesi vado poi a lavarmi le mani. Chi si allena con me dice che non sono a posto con ...