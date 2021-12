Google stanzia 20 mln di euro per l’economia sociale europea (Di venerdì 10 dicembre 2021) Stress cronico da lavoro e difficoltà di affermazione imprenditoriale sono tra i problemi che affrontano i lavoratori impegnati nel sociale in europa. Per questo Google.org, l’organo del colosso tecnologico statunitense, ha deciso di stanziare 20 milioni di euro per sostenere l’imprenditoriale sociale europea. È quanto riporta l’agenzia di stampa Ansa, sezione tecnologia. LEGGI ANCHE –> I semafori gestiti a Roma dal colosso statunitense: sì del Comune a 3 incroci Secondo un recente studio pubblicato da ChangemakerXchange e The Possibilists e cofinanziato da Google.org, solo un giovane imprenditore sociale su cinque riesce a vivere grazie al proprio lavoro e oltre il 60% ha manifestato sintomi di burnout, lo stress psico-emotivo ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 10 dicembre 2021) Stress cronico da lavoro e difficoltà di affermazione imprenditoriale sono tra i problemi che affrontano i lavoratori impegnati nelinpa. Per questo.org, l’organo del colosso tecnologico statunitense, ha deciso dire 20 milioni diper sostenere l’imprenditorialepea. È quanto riporta l’agenzia di stampa Ansa, sezione tecnologia. LEGGI ANCHE –> I semafori gestiti a Roma dal colosso statunitense: sì del Comune a 3 incroci Secondo un recente studio pubblicato da ChangemakerXchange e The Possibilists e cofinanziato da.org, solo un giovane imprenditoresu cinque riesce a vivere grazie al proprio lavoro e oltre il 60% ha manifestato sintomi di burnout, lo stress psico-emotivo ...

