Google 2021: personaggi, eventi, parole e lutti più cercati dell'anno in Italia

Puntualissime come ogni anno le classifiche di Google delle parole più cercate degli ultimi 12 mesi per ogni categoria possibile. Se l'anno scorso a farla da padrone erano i dpcm, Giuseppe Conte e il CoronaVirus, questa volta c'è spazio per molto altro. Il termine più cercato infatti non è più Covid, ma Serie A. Christian Eriksen, i Maneskin e Orietta Berti invece sono nella top 10 dei personaggi più googlati dell'anno. E i Maneskin sono anche tra i musicisti più cliccati del 2021 su Google Polonia. Najcz??ciej wyszukiwani muzycy i zespo?y muzyczne w 2021 w Polsce: 1. Mata 2. Maneskin 3. Young Leosia 4. Witold Paszt 5. Halina Mlynkova 6. Sobel 7. Daft Punk 8. Ewa Bem 9. Brass Against 10. Lil Uzi Vert Dane: Google pic.twitter.com/sVPa05K0cV — Szymon ...

