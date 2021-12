“Gomorra – Stagione Finale”: settimo e ottavo episodio, le anticipazioni (Di venerdì 10 dicembre 2021) Questa sera in onda su Sky Torna questa sera con il settimo e l’ottavo episodio Gomorra – Stagione Finale, la serie Sky dalle 21.15 in prima visione su Sky Atlantic. Disponibile in streaming su NOW e ovviamente anche on demand su Sky. Nei nuovi episodi, diretti entrambi da Claudio Cupellini e decisivi per gli equilibri fra le fazioni in campo in vista del gran Finale della prossima settimana, Genny (Salvatore Esposito) dovrà scendere a compromessi e chiedere soldi agli imprenditori per rimettersi in piedi, mentre Ciro (Marco D’Amore), dopo aver ricevuto una visita inaspettata, è pronto a infliggere all’amico nemico di sempre un colpo decisivo. Leggi anche: “Gomorra”: le anticipazioni del terzo e quarto ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 10 dicembre 2021) Questa sera in onda su Sky Torna questa sera con ile l’, la serie Sky dalle 21.15 in prima visione su Sky Atlantic. Disponibile in streaming su NOW e ovviamente anche on demand su Sky. Nei nuovi episodi, diretti entrambi da Claudio Cupellini e decisivi per gli equilibri fra le fazioni in campo in vista del grandella prossima settimana, Genny (Salvatore Esposito) dovrà scendere a compromessi e chiedere soldi agli imprenditori per rimettersi in piedi, mentre Ciro (Marco D’Amore), dopo aver ricevuto una visita inaspettata, è pronto a infliggere all’amico nemico di sempre un colpo decisivo. Leggi anche: “”: ledel terzo e quarto ...

Advertising

SerieTvserie : Gomorra 5: uscita, trama, cast, anticipazioni quarta puntata dell’ultima stagione della serie tv di Sky - tvblogit : Gomorra 5: uscita, trama, cast, anticipazioni quarta puntata dell’ultima stagione della serie tv di Sky - SMSNEWSOFFICIAL : Gomorra – Stagione Finale: stasera su Sky e NOW gli episodi 7-8 - digitalsat_it : Gomorra 5 - Stagione Finale, su Sky e streaming NOW il settimo e ottavo episodio - zazoomblog : Gomorra 5 - Stagione Finale su Sky e streaming NOW il settimo e ottavo episodio - #Gomorra #Stagione #Finale… -