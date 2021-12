Gomorra - la serie 5 | Ivana Lotito e Arturo Muselli | “Avremmo voluto non finisse mai”

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 10 dicembre 2021) La video intervista a, interpreti di Azzurra e Sangueblù in5: lo scontro finale tra Genny e Ciro è su Sky e Now Tv. Nel cast di- Larispettivamente dalla seconda e dalla terza stagione,interpretano Azzurra e Sangueblù, moglie di Genny Savastano (Salvatore Esposito) e braccio destro di Ciro Di Marzio (Marco D'Amore). Anche per loro la quinta è l'ultima e visto che si è arrivati allo scontro finale e definitivo tra i due protagonisti anche per loro è cruciale. Se Azzurra, che con Genny ha avuto un figlio, Pietro, nel tempo si è sempre più staccata dal marito, forse anche odiandolo per aver messo in pericolo il bambino, ...