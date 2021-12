Gomorra 5: anticipazioni ultima puntata di venerdì 17 dicembre 2021 (Di sabato 11 dicembre 2021) Marco D'Amore e Salvatore Esposito La stagione finale di Gomorra – La Serie è arrivata su Sky Atlantic, per mostrare ai tanti fan la resa dei conti tra i due personaggi più amati Genny Savastano, a cui presta il volto Salvatore Esposito, e Ciro Di Marzio, l’Immortale. Quest’ultimo è interpretato da Marco D’Amore, anche regista dei primi cinque episodi e del nono, mentre i restanti quattro sono nelle mani di Claudio Cupellini. Qui potete leggere la trama della quinta ed ultima stagione, qui i profili dei personaggi e a seguire le anticipazioni di tutte le puntate, aggiornate episodio per episodio. Gomorra 5: anticipazioni quinta e ultima puntata di venerdì 17 dicembre 2021 5×09: Genny è pronto per partire e fa ... Leggi su davidemaggio (Di sabato 11 dicembre 2021) Marco D'Amore e Salvatore Esposito La stagione finale di– La Serie è arrivata su Sky Atlantic, per mostrare ai tanti fan la resa dei conti tra i due personaggi più amati Genny Savastano, a cui presta il volto Salvatore Esposito, e Ciro Di Marzio, l’Immortale. Quest’ultimo è interpretato da Marco D’Amore, anche regista dei primi cinque episodi e del nono, mentre i restanti quattro sono nelle mani di Claudio Cupellini. Qui potete leggere la trama della quinta edstagione, qui i profili dei personaggi e a seguire ledi tutte le puntate, aggiornate episodio per episodio.5:quinta edi175×09: Genny è pronto per partire e fa ...

