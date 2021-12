Gli svaligiano la casa | terribile scoperta dopo Atalanta-Villarreal

(Di venerdì 10 dicembre 2021) Ieri alle ore 19.00 l’ha giocato contro ilper la sfida di Champions League al Gewiss Stadium. Serata non positiva per l’attaccante Luis Muriel. Il giocatore durante i minuti finali del match stava per regalare alla sua squadra il pareggio, ma il pallone ha colpito il palo sul quale si sono spente le speranze di rimonta dell’Muriel Luis Muriel al termine della sfida ha ricevuto una triste notizia: i ladri hanno derubato nella sua abitazione. Secondo quanto riportato da Il Corriere della Sera, tra gli oggetti derubati ci sono orologi ed altre cose di valore, ma l’esatta cifra sottratta al calciatore è ancora da stabilire.

Tuttavia come nel mondo reale esistono i ladri chele gioiellerie, così nel mondo virtuale esistonohacker. Svuotano i conti bancari e rubano l'identità delle persone attraverso i ...La sera del derby Milan - Inter, era il 7 novembre,sconosciuti sono riusciti ad entrare nella villa di Vidal al Villaggio del Sole sulla collina residenziale di San Fermo, non distante dalla ...Il bottino ancora non è stato quantificato, quello che si sa è che sono spariti 10 orologi di valore e del contante per qualche migliaia di euro Sono entrati da una finestra, infrangendo un vetro ma s ...Una delle peggiori serate della carriera di Muriel. Entrato al 10' della ripresa ha colpito un palo nel finale contro il Villarreal, e al ritorno a casa si è trovato la casa svaligiata dai ladri.