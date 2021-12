Giustizia e responsabilità diretta dei magistrati, il direttivo si spacca, a sospendersi e seguire il tema di Benedetto La China (Di venerdì 10 dicembre 2021) Ieri durante la riunione nel movimento Italia Unita sui diversi temi, sul tema 10 dirigenti che si sono auto sospesi dall’incarico. Sulla questione vaccino La China a sottolineato che bisogna farlo, per il bene comune, e per far ripartire l’economia Italiana. Ma non condivide obbligatorietà del vaccino e lo stato d’emergenza del governo e tutto questo terrorismo mediatico. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di venerdì 10 dicembre 2021) Ieri durante la riunione nel movimento Italia Unita sui diversi temi, sul10 dirigenti che si sono auto sospesi dall’incarico. Sulla questione vaccino Laa sottolineato che bisogna farlo, per il bene comune, e per far ripartire l’economia Italiana. Ma non condivide obbligatorietà del vaccino e lo stato d’emergenza del governo e tutto questo terrorismo mediatico. L'articolo proviene da City Roma News.

