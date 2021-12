Giustizia climatica: ovvero l’ingiustizia climatica che uccide chi ha meno colpe (Di venerdì 10 dicembre 2021) La Giustizia climatica pianta le sue radici negli anni ’60, nell’attivismo per i diritti civili, ma è negli anni ’80 negli Stati Uniti che il concetto acquista rilevanza: le comunità di colore si mobilitarono contro lo scarico di sostanze chimiche tossiche nelle loro aree di residenza per portare alla luce quanto fossero colpite più duramente dagli effetti dell’inquinamento. Nel tempo il termine si è ampliato considerando tutti gli effetti del cambiamento climatico e vedendo nel rispetto per l’ambiente la chiave per raggiungere l’equità sociale. Giustizia climatica, cos’è? Una definizione La Giustizia climatica mette in evidenza una delle più grandi sfide del nostro tempo, il cambiamento climatico, e si basa sui concetti di ... Leggi su robadadonne (Di venerdì 10 dicembre 2021) Lapianta le sue radici negli anni ’60, nell’attivismo per i diritti civili, ma è negli anni ’80 negli Stati Uniti che il concetto acquista rilevanza: le comunità di colore si mobilitarono contro lo scarico di sostanze chimiche tossiche nelle loro aree di residenza per portare alla luce quanto fossero colpite più duramente dagli effetti dell’inquinamento. Nel tempo il termine si è ampliato considerando tutti gli effetti del cambiamento climatico e vedendo nel rispetto per l’ambiente la chiave per raggiungere l’equità sociale., cos’è? Una definizione Lamette in evidenza una delle più grandi sfide del nostro tempo, il cambiamento climatico, e si basa sui concetti di ...

Enricopalacino : RT @DD_Forum: Partendo infatti dai bisogni degli ultimi e dei vulnerabili si possono avviare politiche di messa in sicurezza e di resilienz… - MartinLena_ : RT @survivalitalia: ?? GRAZIE al vostro sostegno, la raccolta fondi ha superato il primo traguardo dei 1000€! …ma resta ancora molto da fare… - laura_terzani : RT @survivalitalia: ?? GRAZIE al vostro sostegno, la raccolta fondi ha superato il primo traguardo dei 1000€! …ma resta ancora molto da fare… - rinnovabiliit : RT @DD_Forum: Partendo infatti dai bisogni degli ultimi e dei vulnerabili si possono avviare politiche di messa in sicurezza e di resilienz… - danilodebiasio : RT @FDUmilano: Di cosa parliamo quando parliamo di in/giustizia climatica? Quanto pesano sui #dirittiumani le (non) decisioni della #COP26?… -