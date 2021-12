Giullarte | domenica 12 il Festival internazionale degli artisti di strada ad Atripalda

Advertising

antonellaa262 : “Natale con Giullarte” in Irpinia: domenica 5, 12 e 19 dicembre torna il Festival internazionale degli artisti di s… -

Ultime Notizie dalla rete : Giullarte domenica

AvellinoToday

Il maltempo ha causato lo slittamento dell'inaugurazione previstascorsa e qualche ... in collaborazione con gli spettacoli in programma in occasione di" afferma l'assessore ...Il maltempo ha causato lo slittamento dell'inaugurazione previstascorsa e qualche ritardo ... in collaborazione con gli spettacoli in programma in occasione di- afferma l'assessore ...Domani (mercoledì 8 dicembre) si accende il Natale su Atripalda. Alle ore 18 in Piazza Umberto I saranno inaugurate le luminarie artistiche installate nei giorni scorsi. «Invitiamo tutta la cittadinan ...Date le previsioni meteo per la giornata di domani, domenica 5 dicembre, la prima giornata dedicata alla ventesima edizione di Giullarte, Festival internazionale di artisti di strada, viene rinviata a ...