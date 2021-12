Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli cacciano Eliana Michelazzo: è guerra sui social (Di venerdì 10 dicembre 2021) Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli tornano al centro del gossip, ma questa volta non per il loro presunto matrimonio. Pare, infatti, che la coppia si sia resa protagonista di uno spiacevole episodio ai danni di Eliana Michelazzo. Nei giorni scorsi, la coppia formatasi al GF Vip è stata impegnata con i festeggiamenti del battesimo della … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di venerdì 10 dicembre 2021)tornano al centro del gossip, ma questa volta non per il loro presunto matrimonio. Pare, infatti, che la coppia si sia resa protagonista di uno spiacevole episodio ai danni di. Nei giorni scorsi, la coppia formatasi al GF Vip è stata impegnata con i festeggiamenti del battesimo della … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

MediasetPlay : Stasera a #GFVIPPARTY saranno ospiti: Clarissa Selassié, Andrea Zelletta, Lorenzo Amoruso e Daniel Greco! Giulia S… - MediasetPlay : Stasera a #GFVIPPARTY saranno ospiti: Ainett Stephens, Nicolas Marselli, Lorenzo Gori e Nina Rima! Giulia Salemi e… - Sofiapecuni01 : RT @Nobodysayops: Io comunque tifo sempre per le persone più attaccate, anno scorso per Giulia Salemi, quest'anno per Soleil. #GFvip - Stefycr7T : RT @1aetorod9: Giulia Salemi si può solo amare - soledad_crystal : RT @seadatrash: Chiara Ferragni e Fedez Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli Quando ci sarà questa cena a quattro ed il mondo capirà la pote… -