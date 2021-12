Giro di vite UE sulla casa: stop affitto e vendita se spreca energia (Di venerdì 10 dicembre 2021) L’obiettivo è quello di arrivare ad avere entro il 2050 tutti gli edifici ad “emissioni zero”. Per raggiungerlo la Commissione europea sta preparando una direttiva che verrà pubblicata il prossimo 14 dicembre – ma che è stata visionata da diversi organi di stampa – che stila un cronoprogramma e delega ai Paesi membri la definizione degli standard minimi di prestazione energetica che dovranno possedere gli immobili al più tardi dal 2027. Entro il 2035 poi tutti gli immobili presenti nel Paese dovranno rispettare i nuovi standard. A far discutere però sono le “penalità” che verranno introdotte per gli edifici che non rispetteranno tali standard. La direttiva prevede infatti che gli Stati introducano delle norme per vietare la vendita e l’affitto degli immobili che a partire dal 2027 (per gli appartamenti in condominio gli standard scatteranno invece nel ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 10 dicembre 2021) L’obiettivo è quello di arrivare ad avere entro il 2050 tutti gli edifici ad “emissioni zero”. Per raggiungerlo la Commissione europea sta preparando una direttiva che verrà pubblicata il prossimo 14 dicembre – ma che è stata visionata da diversi organi di stampa – che stila un cronoprogramma e delega ai Paesi membri la definizione degli standard minimi di prestazione energetica che dovranno possedere gli immobili al più tardi dal 2027. Entro il 2035 poi tutti gli immobili presenti nel Paese dovranno rispettare i nuovi standard. A far discutere però sono le “penalità” che verranno introdotte per gli edifici che non rispetteranno tali standard. La direttiva prevede infatti che gli Stati introducano delle norme per vietare lae l’degli immobili che a partire dal 2027 (per gli appartamenti in condominio gli standard scatteranno invece nel ...

Condomini e classe energetica: il giro di vite dell'Unione europea Trema il mattone in tutta Europa e non è il "classico" sisma a gettare nel panico i padroni di casa. Che siano proprietari di un attico in Montenapo o di una bicocca a ...