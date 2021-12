Giro di lucciole | coppia condannata | lei faceva prostituire anche la figlia appena maggiorenne

(Di venerdì 10 dicembre 2021) ANCONA - Lui, anconetano di 50 anni, si sarebbe occupato dalla parte logistica: prendere in affitto gli alloggi dove poter fare incontrare clienti e. Lei, dominicana di 39 anni, avrebbe ...

Sarebbero state almeno sette lenelmesso in piedi dalla coppia. Tra queste, la figlia - all'epoca appena maggiorenne - della dominicana. Stando a quanto emerso dall'indagine, la madre ...Genova " Sei arresti, due in carcere e quattro ai domiciliari, nell'ambito di undi spaccio e prostituzione che avveniva tra un palazzo storico di proprietà di una nobildonna ...alle...ANCONA - Lui, anconetano di 50 anni, si sarebbe occupato dalla parte logistica: prendere in affitto gli alloggi dove poter fare incontrare clienti e lucciole. Lei, dominicana di 39 anni, ...