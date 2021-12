Giovanna Civitillo | l’intima confidenza su Amadeus | “l’ho fatto penare”

Leggi su altranotizia

(Di venerdì 10 dicembre 2021)ed. Una storia d’amore nata quasi vent’anni fa che non conosce i segni del tempo. Ma proprio la moglie del conduttore svela che all’inizio lo haparecchio. In che senso?-AltranotiziaLui eraed al tempo aveva quarant’anni. Felicemente single, con una figlia a cui dedicava tutte le sue attenzioni ed un lavoro che procedeva a gonfie vele, all’amore proprio non ci pensava. Poi un giorno come tanti, entrando nello studio dove si registrava la trasmissione L’Eredità, da lui brillantemente condotta, in un attimo vede la sua vita cambiare completamente. Uno sguardo, al massimo due ed è fatta. I suoi occhi hanno incrociato quelli di una ballerina, una ...