Giornata Mondiale dei Diritti Umani: il valore della libertà (Di venerdì 10 dicembre 2021) “La libertà non consiste nel fare ciò che ci piace, ma nell’avere il diritto di fare ciò che dobbiamo“; con queste parole Papa Giovanni Paolo II ci restituiva il valore del diritto alla dignità umana nella sua interezza. Ogni anno, il 10 dicembre, si celebra la Giornata Mondiale dei Diritti Umani, un appuntamento per ricordare quel diritto alla libertà che dovrebbe essere di ogni essere umano. Una data che tocca ogni angolo del mondo, poiché ogni cittadino della Terra merita la stessa dignità; al di là della religione, del ceto sociale, della provenienza, degli ideali politici e delle idee. Questa Giornata nasce per ricordare i Diritti inalienabili che appartengono a tutti gli esseri ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 10 dicembre 2021) “Lanon consiste nel fare ciò che ci piace, ma nell’avere il diritto di fare ciò che dobbiamo“; con queste parole Papa Giovanni Paolo II ci restituiva ildel diritto alla dignità umana nella sua interezza. Ogni anno, il 10 dicembre, si celebra ladei, un appuntamento per ricordare quel diritto allache dovrebbe essere di ogni essere umano. Una data che tocca ogni angolo del mondo, poiché ogni cittadinoTerra merita la stessa dignità; al di làreligione, del ceto sociale,provenienza, degli ideali politici e delle idee. Questanasce per ricordare iinalienabili che appartengono a tutti gli esseri ...

