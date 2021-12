Giornata delle Marche, Roberto Mancini al presidente Acquaroli: 'Gli ho anticipato che avremmo vinto gli Europei' (Di venerdì 10 dicembre 2021) CASTELRAIMONDO - È iniziato in perfetto orario il programma della Giornata delle Marche. Oltre 200 persone tra autorità e ospiti assiepano il Lanciano forum. Sul palco insieme al giornalista Andrea ... Leggi su corriereadriatico (Di venerdì 10 dicembre 2021) CASTELRAIMONDO - È iniziato in perfetto orario il programma della. Oltre 200 persone tra autorità e ospiti assiepano il Lanciano forum. Sul palco insieme al giornalista Andrea ...

Advertising

meb : Oggi è la giornata per i diritti delle persone con disabilità. Non concessioni, non pietismo, non scarti. Alle pers… - matteosalvinimi : Nella giornata internazionale delle persone con disabilità il pensiero va ai 4 milioni di italiani con disabilità e… - Quirinale : Dichiarazione del Presidente #Mattarella in occasione della Giornata internazionale delle persone con #disabilità: - AntoPortalupi : RT @prioritalia: #10Dicembre : GIORNATA MONDIALE DEI DIRITTI UMANI ??? Oggi si celebra la Giornata mondiale dei diritti umani per ricordare… - RobBeccari : RT @prioritalia: #10Dicembre : GIORNATA MONDIALE DEI DIRITTI UMANI ??? Oggi si celebra la Giornata mondiale dei diritti umani per ricordare… -