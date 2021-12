Gianmaria lascia il GF Vip e chiude con Sophie (ma poi ci ripensa) – VIDEO (Di venerdì 10 dicembre 2021) Anche Gianmaria Antinolfi probabilmente lascerà la Casa del Grande Fratello Vip il prossimo lunedì sera. Questo è ciò che è emerso dalla lunga chiacchierata in sauna che ha avuto con Sophie Codegoni, dopo aver cercato di chiarire il loro rapporto. Gianmaria lascia il GF Vip e chiude con Sophie? Dopo appassionati baci e la voglia... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di venerdì 10 dicembre 2021) AncheAntinolfi probabilmente lascerà la Casa del Grande Fratello Vip il prossimo lunedì sera. Questo è ciò che è emerso dalla lunga chiacchierata in sauna che ha avuto conCodegoni, dopo aver cercato di chiarire il loro rapporto.il GF Vip econ? Dopo appassionati baci e la voglia... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

marco_sferini : RT @AE_Italia: Lascia un ?? se condividi questo pensiero di Margherita Hack. Non solo una grande astrofisica, un'accademica e divulgatrice… - blogtivvu : Gianmaria lascia il GF Vip e chiude con Sophie (ma poi ci ripensa) – VIDEO - giomareliguria : RT @AE_Italia: Lascia un ?? se condividi questo pensiero di Margherita Hack. Non solo una grande astrofisica, un'accademica e divulgatrice… - blackhorseie : RT @AE_Italia: Lascia un ?? se condividi questo pensiero di Margherita Hack. Non solo una grande astrofisica, un'accademica e divulgatrice… - supercat10 : RT @AE_Italia: Lascia un ?? se condividi questo pensiero di Margherita Hack. Non solo una grande astrofisica, un'accademica e divulgatrice… -