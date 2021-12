Giammarco Sicuro | biografia e carriera del giornalista inviato Rai

Leggi su ck12

(Di venerdì 10 dicembre 2021)è undella Rai. Originario di Arezzo e residente a Roma,si occupa di esteri per il Tg2 e recentemente ha pubblicato il libro “L’anno dell’alpaca”.è uneddella Rai. Nato a Montevarchi (provincia di Arezzo) nel 1983, al momento vive a Roma ma spesso fa ritorno in Toscana./via Instagramsi occupa della sezione esteri per il Tg2: è appassionato di viaggi ed il suo sogno è raccontare delle diversità tra i vari popoli del mondo. Recentemente ha pubblicato un libro intitolato “L’anno dell’alpaca”, che parla proprio di un lungo viaggio fatto nel mezzo della pandemia ...