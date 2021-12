GFVip | Antonella Elia contro Soleil | ‘mandiamola a casa’ Ecco perché si schiera contro la Sorge

(Di venerdì 10 dicembre 2021) Sul web, oltre agli appassionati del GF Vip, spuntano anche ex concorrenti e vip, pronti arsi a favore di alcuni personaggi. LEGGI ANCHE: —, Jessica parla male dia Maria Monsè: ‘lei ce l’ha sempre una per tutti…’ https://twitter.com/escatenoinfernu/status/1469049459904585735È il caso diche su Instagram, a sorpresa, si èta per l’eliminazione al televoto di: “non mandiamo a casa, che credo abbia già fatto tutto quello che doveva fare? Salviamo Maria Monsè” ha spiegato, con l’appoggio del suo fidanzato Pietro Delle Piane: “Salviamo Maria! Evviva Maria!”. https://twitter.com/JulsSchiavon/status/1469050165738807306In tanti sul web si ...

Advertising

ANNAMARIAPOMARE : @grandefratello@adrianavolpe@soniabruganelli lo dico dall'inizio, rivoglio Antonella Elia e adoro il manila pensier… - ANNAMARIAPOMARE : @sashaa9871 @SBruganelli bravissima, io insisto che rivoglio Antonella Elia al posto di Sonia Bruganelli e evviva il manila pensiero #gfvip - Mlv79998261 : RT @Claus_mlv: Soleil Sorge mi sembra quella persona rimasta nel 2008 che nella vita quando le chiedevano chi fosse, rispondeva team Antone… - ZangrilliAurora : @SaraHopex Non confondiamo la merda con il cioccolato per favore ?? Antonella é unica ed inimitabile #gfvip - Serena412882051 : RT @Claus_mlv: Soleil Sorge mi sembra quella persona rimasta nel 2008 che nella vita quando le chiedevano chi fosse, rispondeva team Antone… -

Ultime Notizie dalla rete : GFVip Antonella

leggo.it

... si tratta dell'esordio della nuova stagione, condotta, come di consueto dalla poliedrica...bene #theVoiceSenior con 3.645.000 telespettatori con il 18.6% che supera nettamente il #in ...ma detto da lui che sono secoli che va dalla D'Urso,già con la prima moglie, poi con Mila Suarez e ora con Delia a fare sceneggiate!!! 😂 😂 😂 ##gfvip6 #&...Ecco la guida tv e la programmazione di stasera venerdì 10 dicembre 2021 da Rai Uno a Italia Uno. Su Rai Uno, dalle 21:25, ci sarà il talent show condotto da Antonella Clerici The Voice Senior. Su Rai ...Al GF Vip 6 non ci si annoia mai. Le ultime rivelazioni riguardano un ritrovamento anomalo: escrementi nel bidet. Trovati i possibili autori di tale gesto.