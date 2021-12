GFVip | Antonella Elia contro Soleil | ‘mandiamola a casa’ Ecco perché si schiera contro la Sorge

(Di venerdì 10 dicembre 2021) Sul web, oltre agli appassionati del GF Vip, spuntano anche ex concorrenti e vip, pronti arsi a favore di alcuni personaggi. LEGGI ANCHE: —, Jessica parla male dia Maria Monsè: ‘lei ce l’ha sempre una per tutti…’ https://twitter.com/escatenoinfernu/status/1469049459904585735È il caso diche su Instagram, a sorpresa, si èta per l’eliminazione al televoto di: “non mandiamo a casa, che credo abbia già fatto tutto quello che doveva fare? Salviamo Maria Monsè” ha spiegato, con l’appoggio del suo fidanzato Pietro Delle Piane: “Salviamo Maria! Evviva Maria!”. https://twitter.com/JulsSchiavon/status/1469050165738807306In tanti sul web si ...

Sul web, oltre agli appassionati del Gf Vip, spuntano anche ex concorrenti e vip, pronti a schierarsi a favore di alcuni personaggi. È il caso di Antonella Elia che su Instagram, a sorpresa, si è schierata per l'eliminazione al televoto di Soleil