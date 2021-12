GF Vip, Valeria Marini contro Soleil Sorge: “L’avrei sbranata” (Di venerdì 10 dicembre 2021) Quando Soleil Sorge ha detto a Sophie Codegoni che è un “ammasso di plastica”, alludendo agli interventi di chirurgia estetica cui si è sottoposta la 18enne, anche Francesca Cipriani e Valeria Marini si sono sentite prese in causa. Quest’ultima, in particolar modo, si è scagliata contro Soleil. “Quella ha detto un sacco di cattiverie su Sophie. Le ha detto che è una comodina piena di plastica. Quello era un attacco gratuito fatto ad una ragazza bella come il sole. Quello che è successo non è giusto” ha detto la show-girl sarda alla Cipriani, difendendo Sophie. “Come se io vengo da voi e vi dico ‘fate schifo siete anche brutti’. Ingiustificabile e gratuito quello che ha fatto”. La Marini ha proseguito affermando che secondo lei Soleil è gelosa di Sophie ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 10 dicembre 2021) Quandoha detto a Sophie Codegoni che è un “ammasso di plastica”, alludendo agli interventi di chirurgia estetica cui si è sottoposta la 18enne, anche Francesca Cipriani esi sono sentite prese in causa. Quest’ultima, in particolar modo, si è scagliata. “Quella ha detto un sacco di cattiverie su Sophie. Le ha detto che è una comodina piena di plastica. Quello era un attacco gratuito fatto ad una ragazza bella come il sole. Quello che è successo non è giusto” ha detto la show-girl sarda alla Cipriani, difendendo Sophie. “Come se io vengo da voi e vi dico ‘fate schifo siete anche brutti’. Ingiustificabile e gratuito quello che ha fatto”. Laha proseguito affermando che secondo leiè gelosa di Sophie ...

