GF Vip | Sophie vuole ‘quattro o cinque boni’ al posto di Gianmaria | «Sono libera» – Video

Leggi su davidemaggio

(Di venerdì 10 dicembre 2021)e Manila - US Endemol Shine Non disdegna i baci conAntinolfi, che ha più volte sottolineato di nutrire per lei un interesse che va al di là dell’aspetto fisico. EppureCodegoni, nelle prossime settimane del Grande Fratello Vip, sarebbe disposta a conoscere un altro ragazzo “bono” che la prenda anche mentalmente. E’ questo infatti il pensiero dell’ex tronista in merito alla sua strana relazione con l’imprenditore napoletano. Tutto è partito da un momento di gioco tra Jessica e Giacomo, che volevano andare in confessionale a chiedere di fare entrare in casa dei boni. A quel punto, che era sdraiata a letto, ha esclamato: “Chiedete quattro oboni“. All’opposizione della Selassié – “Amore, tu ormai sei già impegnata” – la Codegoni ha controbattuto, incurante dei ...