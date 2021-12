GF Vip | Sonia Bruganelli critica Manila Nazzaro | la replica furiosa di Lorenzo Amoruso

Leggi su anticipazionitv

(Di venerdì 10 dicembre 2021) A seguito di uno scontro avvenuto al GF Vip 6 trae Maria Monsé,su Instagram hato per l’ennesima volta l’ex Miss Italia, accusandola di essere troppo maestrina, troppo retorica e dedica agli “spiegoni” coi quale pretende di insegnare agli altri come comportarsi. Ovviamente queste parole non sono piaciute al compagno di, che su Instagram ha accusato la moglie di Paolo Bonolis di avere un ego smisurato. Ma non solo. “Caraalmeno la mia amataha un suo pensiero, piaccia o meno, invece per lei carail suo pensiero scontenta praticamente sempre tutti tranne il suo ...