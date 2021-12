GF Vip | Sonia Bruganelli attacca Manila Nazzaro | la frecciatina social

(Di venerdì 10 dicembre 2021) Momenti di tensione nelle ultime ore nella casa del GF Vip. Sophie Codegoni e Soleil Sorge, infatti, hanno dato spettacolo nel corso dell’ultima lite andata in diretta. Le due avrebbero iniziato a battibeccare per futili motivi, ma la discussione sarebbe in poco tempo degenerata. L’ex tronista è addirittura scoppiata in un pianto liberatorio dopo gli … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

La sesta edizione del ' Grande Fratello', il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini insieme alle due opinioniste Adriana Volpe eBruganelli, sta facendo discutere soprattutto per la relazione che sta nascendo tra ...Su Canale 5 dalle 21.43 Alfonso Signorini conduce la nuova edizione del padre di tutti i reality: Grande Fratello. Con lui in studio le due opinioniste:Bruganelli e Adriana Volpe. ...Dopo la lite avvenuta nella casa tra Soleil Sorgè e Sophie Codegoni, l'italoamericana si lascia andare a un lungo sfogo con Alex Belli e Katia Ricciarelli.Ormai per i giudizi delle opinioniste del Grande Fratello Vip in merito a ciò che accade nella spiatissima Casa, non dobbiamo attendere necessariamente i due appuntamenti settimanali con il reality di ...