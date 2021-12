GF Vip, Miriana Trevisan si dichiara a Biagio D’Anelli: la reazione di lui (Di venerdì 10 dicembre 2021) Nella Casa del Grande Fratello Vip 6, nelle ultime ore Miriana Trevisan ha confessato il suo interesse nei confronti di Biagio D’Anelli, col quale negli scorsi giorni c’era stato un avvicinamento abbastanza sospetto sotto le coperte. “Niente, ti amo ma tu mi rifiuti” ha detto scherzando. Per poi aggiungere: “No, ti amo no, ti amo per me è un parolone”. Caos GF Vip, un autore bestemmia in diretta Ancora una gaffe per la regia del Grande Fratello Vip 6, che involontariamente ha lasciato un microfono aperto GF Vip, Miriana Trevisan si dichiara a Biagio D’Anelli Sta di fatto che l’interesse della show-girl di “Non è la Rai” è ormai ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 10 dicembre 2021) Nella Casa del Grande Fratello Vip 6, nelle ultime oreha confessato il suo interesse nei confronti di, col quale negli scorsi giorni c’era stato un avvicinamento abbastanza sospetto sotto le coperte. “Niente, ti amo ma tu mi rifiuti” ha detto scherzando. Per poi aggiungere: “No, ti amo no, ti amo per me è un parolone”. Caos GF Vip, un autore bestemmia in diretta Ancora una gaffe per la regia del Grande Fratello Vip 6, che involontariamente ha lasciato un microfono aperto GF Vip,siSta di fatto che l’interesse della show-girl di “Non è la Rai” è ormai ...

Advertising

lauracenna : RT @Reality_House: Sei al televoto: chi vuoi salvare? E’ attivo il sondaggio di #RealityHouse! - ParliamoDiNews : Gf Vip 6, Miriana Trevisan confessa il suo interesse per Biagio D’Anelli #miriana #trevisan #confessa #interesse… - Camilla_Curt : No ragazzi pure clarissa conferma, Nicola ti consiglio di non andare in studio. Ma guarda te se deve rinunciarci pe… - Smile_Isa7 : RT @blogtivvu: Grande Fratello Vip, meno votato tra Biagio, Sophie, Soleil, Jessica, Maria e Miriana: cosa dicono i sondaggi #gfvip https:/… - blogtivvu : Grande Fratello Vip, meno votato tra Biagio, Sophie, Soleil, Jessica, Maria e Miriana: cosa dicono i sondaggi #gfvip -