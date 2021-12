GF Vip | Manuel e Lulù di nuovo insieme | bacio appassionato

(Di venerdì 10 dicembre 2021) Torna la passione nella casa del Grande Fratello Vip tra. Dopo il riavvicinamento di questi ultimi giorni e le parole dolci dell’ex nuotatore verso la principessa, c’è stato unseguito da molti altri. Il fuoco della passione sembra essere davvero irrefrenabile! Si riaccende il fuoco della passione tra. Dopo le incomprensioni avute durante le ultime puntate del Grande Fratello Vip, con l’ex nuotatore che aveva addirittura scelto di nominare la principessa e conche aveva confessato di aver messo una “montagna” sopra la sua relazione con, i due non sono riusciti a resistere all’attrazione fisica che c’è tra loro. Non solo, nelle ultime oreha confessato di essere ...

Advertising

ParliamoDiNews : Gf Vip, Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié vivono il momento più romantico di questa edizione! | Il Vicolo delle News… - paolamontef : @lareginaderoma Dovresti leggere e soprattutto CAPIRE. Mi meraviglia tu sia madre e soprattutto lo sia stata di una… - mmbfanspage : Un nuovo inizio per Manuel e Lulù? - Grande Fratello VIP | GFVIP 6 - Diregiovani : Ritorno di fiamma tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié. In particolare, Manuel si è lasciato andare, rivolgendo a Lu… - zazoomblog : GF Vip Manuel ‘si pente’ e torna da Lulù: “La cosa più bella è che sei ancora qui” - #Manuel #pente’ #torna #Lulù:… -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Manuel

Grande FratelloBortuzzo a Lulù Selassiè: 'Non mi sei indifferente' I colpi di scena in questa edizione del GFnon sono certo mai mancati. E proprio in queste ultime ore, a dispetto di ogni previsione,...Leggi anche - >>> Gfnomina Lulù: la reazione della concorrente, non si aspettava questo 'gesto' da lui Secondo voi quali altri sviluppi ci riserverà questa coppia?Negli ultimi giorni tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè c'è stato un incredibile riavvicinamento, considerato che tra i due ragazzi sembrava che il rapporto ...Lucrezia Selassiè e Manuel Bortuzzo sembrano finalmente aver trovato un punto d’incontro. Nelle ultime ore, infatti, ...