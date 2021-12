GF Vip | Manuel Bortuzzo ci ripensa e torna di nuovo da Lulù

(Di venerdì 10 dicembre 2021) Riesplode la passione traHailé Sélassié, dopo la recente crisi sorta tra i due, al Gf vip, con il nuotatore che ha rifiutato ogni gesto d’attenzione della coinquilina pretendente, per poi nominarla mettendola a rischio eliminazione dal gioco. I due gieffini, infatti, appaiono divicini e complici in queste ore, nella Casa, dove si registra unbacio tra loro voluto dal nuotatore. Ebbene sì, stavolta èa trascinare a sécon tanto di scuse pubbliche porte alla principessa. E il tutto, ora, desta clamore generale e divide l’occhio pubblico. Caos GF Vip, un autore bestemmia in diretta Ancora una gaffe per la regia del Grande Fratello Vip 6, ...

Sicuramente questo riavvicinamento sarà uno dei temi caldi della puntata Live di stasera: come andrà a finire tra i due? Il bacio tra Manuel e Lulù