GF Vip, Delia Duran sta con un altro: le foto dei baci appassionati (Di venerdì 10 dicembre 2021) Mentre nella Casa del Grande Fratello Vip 6 prosegue la relazione tra Alex Belli e Soleil Sorge, che ormai trascorrono la notte insieme e si baciano spesso senza nascondersi, fuori dalla Casa anche Delia Duran ha fatto i suoi calcoli. La modella venezuelana, infatti, ha lasciato l’appartamento dove vive con l’attore per andare ad abitare da sola. Ma sola non lo è a tutti gli effetti, visto che ieri sera è stata avvistata – e fotografata! – con un uomo. Caos GF Vip, un autore bestemmia in diretta Ancora una gaffe per la regia del Grande Fratello Vip 6, che involontariamente ha lasciato un microfono aperto GF Vip, la vendetta di Delia Duran A riportare lo scoop è stato il portale ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 10 dicembre 2021) Mentre nella Casa del Grande Fratello Vip 6 prosegue la relazione tra Alex Belli e Soleil Sorge, che ormai trascorrono la notte insieme e siano spesso senza nascondersi, fuori dalla Casa ancheha fatto i suoi calcoli. La modella venezuelana, infatti, ha lasciato l’appartamento dove vive con l’attore per andare ad abitare da sola. Ma sola non lo è a tutti gli effetti, visto che ieri sera è stata avvistata – egrafata! – con un uomo. Caos GF Vip, un autore bestemmia in diretta Ancora una gaffe per la regia del Grande Fratello Vip 6, che involontariamente ha lasciato un microfono aperto GF Vip, la vendetta diA riportare lo scoop è stato il portale ...

Advertising

ElisaDiGiacomo : Grande Fratello Vip: Delia Duran avvistata mentre bacia un uomo - andreastoolbox : Delia Duran bacia un altro uomo: le foto che scateneranno Alex Belli al Gf Vip - IsaeChia : #GfVip 6, Delia Duran choc: le foto dei baci con un altro uomo! - occhio_notizie : Sophie Codegoni smaschera Alex e Soleil: 'Io non sono come lei, non infango le persone anche se potrei farlo'… - infoitcultura : GF Vip, Alex Belli si giustifica: “Non sto tradendo Delia Duran” -