GF Vip | bestemmia nella casa all’alba | concorrenti spiazzati VIDEO

(Di venerdì 10 dicembre 2021)di questa mattinadel GF Vip si è sentita chiaramente una. Ecco chi è stato e la reazione dei. Questa sera, venerdì 10 dicembre, andrà in onda un’altra puntata del Grande Fratello Vip. Tantissimi saranno i temi e gli argomenti che il conduttore Alfonso Signorini dovrà affrontare nel corso della puntata, sempre affiancato dalle opinioniste Sonia Bruganelli e Adriana Volpe. Tra gli argomenti in cui si parlerà, ci sarà sicuramente il rapporto tra Soleil Sorge e Alex Belli. Il conduttore chiederà probabilmente all’attore se le idee gli si sono chiarite e cosa intende fare con la moglie Delia, che nel frattempo ha lasciato il tetto coniugale dopo che il marito e Soleil si sono diventati molto intimi. Tuttavia, mentre gli spettatori aspettano ...

Ultime Notizie dalla rete : Vip bestemmia

Autoreal Grande Fratello, il caso simile precedente Questa non è la prima volta che gli autori del Grande Fratelloparlano fra loro con i microfoni aperti. Due mesi fa un'autrice ...La regia del GFin piena notte: ecco il video Nel cuore della notte la regia del GFha lasciato i microfoni aperti per sbaglio ed è volata unache tutti hanno potuto ...Non è la prima volta che la regia del Gf Vip 6 commette errori, anche questa volta, infatti, un autore dimentica il microfono aperto e bestemmia! Ovviamente, la cosa non ha fatto piacere ai ...Uno degli autori del Grande Fratello Vip ha pronunciato una bestemmia mentre i microfoni all’interno del programma erano aperti e, pertanto, i telespettatori hanno sentito tutto. Quando è capito che u ...