GF Vip, Aldo Montano bacchetta Manuel dopo il bacio con Lulù: 'Bisogna essere più seri' (Di venerdì 10 dicembre 2021) Tra Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo nella casa del GF Vip la storia d'amore dovrebbe essere finita per volere di Manuel, ma spesso i due si riavvicinano per alcuni gesti d'affetto. LEGGI ANCHE: –GF vip, cosa contiene la borsetta di Lulù? Ecco cosa svela Jessica https://twitter.com/Federic32719920/status/1469121116421636103https://twitter.com/lesssismoree/status/1469126065192947715https://twitter.com/SoyMareluna/status/1469124931040555008L'atteggiamento di Manuel non è passato inosservato, dentro e fuori dalla casa, e spesso il ragazzo viene etichettato come poco chiaro e coerente nei confronti di una ragazza, Lulù, ancora molto presa da lui. Anche Aldo Montano, ormai amico fraterno di Manuel, ha cercato di ...

