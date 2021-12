Gf Vip 6, Miriana Trevisan confessa il suo interesse per Biagio D’Anelli (Di venerdì 10 dicembre 2021) Cosa sta nascendo tra Miriana Trevisan e Biagio D’Anelli nella Casa del Gf Vip 6? A occhio, qualcosa in più di una semplice amicizia. Peccato che nella vita del gieffino ci sia già un’altra donna. Ma procediamo con ordine. Dopo l’uscita di Nicola Pisu, con cui c’era stato un importante ma altalenante avvicinamento, la Trevisan sembra aver ora trovato un equilibrio in Casa, sottolineato dal successivo ingresso di Biagio. Nelle ultime ore, addirittura, come riportano i colleghi di Biccy.it, la showgirl si sarebbe sbilanciata: Dentro questa bolla può succedere, a me è successo e una persona si è innamorata di me. Con Nicola c’era una semplice attrazione fisica, con te Biagio c’è un po’ di più a livello mentale. Così la replica dell’uomo: “E quindi a che punto siamo?”. E ... Leggi su isaechia (Di venerdì 10 dicembre 2021) Cosa sta nascendo tranella Casa del Gf Vip 6? A occhio, qualcosa in più di una semplice amicizia. Peccato che nella vita del gieffino ci sia già un’altra donna. Ma procediamo con ordine. Dopo l’uscita di Nicola Pisu, con cui c’era stato un importante ma altalenante avvicinamento, lasembra aver ora trovato un equilibrio in Casa, sottolineato dal successivo ingresso di. Nelle ultime ore, addirittura, come riportano i colleghi di Biccy.it, la showgirl si sarebbe sbilanciata: Dentro questa bolla può succedere, a me è successo e una persona si è innamorata di me. Con Nicola c’era una semplice attrazione fisica, con tec’è un po’ di più a livello mentale. Così la replica dell’uomo: “E quindi a che punto siamo?”. E ...

