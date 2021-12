GF Vip 6: Delia Duran ha tradito Alex Belli? (Di venerdì 10 dicembre 2021) Delia Duran, che di recente ha fatto molto parlare di sé per via della querelle andata in scena al Grande Fratello Vip tra lei, Soleil Sorge e Alex Belli, in queste ore è stata paparazzata insieme ad un altro uomo. I due negli scatti si scambiano effusioni e persino bollenti baci. Nell’ultimo periodo al Grande Fratello Vip non si è parlato che di Delia Duran, Soleil Sorge e Alex Belli. Questi ultimi due, infatti, nella Casa hanno instaurato un Bellissimo rapporto e sin da subito è stato chiaro che fra loro ci fosse una certa attrazione. Nonostante all’inizio avesse negato, inoltre, qualche tempio fa Alex Belli si è dichiarato all’influencer italo-americana, lasciando tutti senza parole. L’uomo, ... Leggi su piusanipiubelli (Di venerdì 10 dicembre 2021), che di recente ha fatto molto parlare di sé per via della querelle andata in scena al Grande Fratello Vip tra lei, Soleil Sorge e, in queste ore è stata paparazzata insieme ad un altro uomo. I due negli scatti si scambiano effusioni e persino bollenti baci. Nell’ultimo periodo al Grande Fratello Vip non si è parlato che di, Soleil Sorge e. Questi ultimi due, infatti, nella Casa hanno instaurato unssimo rapporto e sin da subito è stato chiaro che fra loro ci fosse una certa attrazione. Nonostante all’inizio avesse negato, inoltre, qualche tempio fasi è dichiarato all’influencer italo-americana, lasciando tutti senza parole. L’uomo, ...

VelvetMagIta : GF Vip 6, colpo di scena: Delia Duran paparazzata in atteggiamenti intimi con un altro uomo #VelvetMag #Velvet - zazoomblog : Bomba Gf Vip Delia lascia Milano e bacia un altro. Le foto non lasciano dubbi - #Bomba #Delia #lascia #Milano… - ParliamoDiNews : GF Vip Alex Belli, Delia Duran bacia un uomo: scoop, teatrino senza fine #alex #belli #delia #duran #bacia #scoop… - ParliamoDiNews : Gf Vip 6, Delia Duran choc: le foto dei baci con un altro uomo! #delia #duran #choc #foto #baci - blogtivvu : “Alex è stato ipocrita con Delia”, ex del GF Vip commenta il rapporto con Soleil -