Gf Vip 6, Clarissa Selassié fa chiarezza sui presunti problemi alimentari di sua sorella Lulù (Di venerdì 10 dicembre 2021) Clarissa Selassié è stata una delle ultime concorrenti ad aver abbandonato la casa del Gf Vip, dove si è fatta notare e apprezzare per la sua allegria e la sua spensieratezza. A distanza di un pò di tempo la principessa di Etiopia, intervistata da Fanpage.it, ha parlato non solo della sua esperienza al Gf, ma anche del recente riavvicinamento tra la sorella Lulù e Manuel Bortuzzo. Per quanto riguarda il reality condotto da Alfonso Signorini, Clarissa ha rivelato chi e cosa l’ha ferita maggiormente una volta che è tornata a casa e ha avuto modo di vedere tutti i video che la riguardavano: La nomination di Giucas Casella mi ha scioccato. Capisco che faccia parte del gioco nominarsi a vicenda, lo accetto. Ciò che mi ha ferito è che mi abbia mentito, quando gli ho chiesto se mi avesse nominato. Mi sono ... Leggi su isaechia (Di venerdì 10 dicembre 2021)è stata una delle ultime concorrenti ad aver abbandonato la casa del Gf Vip, dove si è fatta notare e apprezzare per la sua allegria e la sua spensieratezza. A distanza di un pò di tempo la principessa di Etiopia, intervistata da Fanpage.it, ha parlato non solo della sua esperienza al Gf, ma anche del recente riavvicinamento tra lae Manuel Bortuzzo. Per quanto riguarda il reality condotto da Alfonso Signorini,ha rivelato chi e cosa l’ha ferita maggiormente una volta che è tornata a casa e ha avuto modo di vedere tutti i video che la riguardavano: La nomination di Giucas Casella mi ha scioccato. Capisco che faccia parte del gioco nominarsi a vicenda, lo accetto. Ciò che mi ha ferito è che mi abbia mentito, quando gli ho chiesto se mi avesse nominato. Mi sono ...

Advertising

BITCHYFit : Clarissa Selassié svela un retroscena sul malore di Nicola Pisu nel backstage del GF Vip - Camilla_Curt : No ragazzi pure clarissa conferma, Nicola ti consiglio di non andare in studio. Ma guarda te se deve rinunciarci pe… - blogtivvu : Nicola Pisu lascia il GF Vip perché sta poco bene? “Non ci credo!”, parla Clarissa Selassiè - infoitcultura : Gf Vip: Clarissa Selassié difende Lulù - infoitcultura : Grande Fratello Vip, Clarissa Selassié: 'Lulù deve uscire dalla relazione tossica con Manuel Bortuzzo' -