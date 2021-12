(Di venerdì 10 dicembre 2021)(Inghilterra) - "Verrà qui per vincere, siamo tutti professionisti. Avrà la miglior accoglienza possibile perchè se la merita. Ma dal primo al 95esimo minuto, lo stadio sarà con noi". Non ...

Advertising

sportli26181512 : #Gerrard torna a Liverpool con l'Aston Villa: #Klopp carica Anfield: L'ex capitano dei Reds si prepara a sfidare il… - SportPesa_IT : Il leggendario Steven Gerrard torna ad Anfield. Questa volta come manager dell'Aston Villa. Sarà una partita davve… -

Ultime Notizie dalla rete : Gerrard torna

E' comunque convinto del futuro radioso di, l'allenatore tedesco che apre ad un suo ritorno sulla panchina del Liverpool: "Stevie sta facendo davvero bene, E' molto giovane come allenatore ma ...... ci racconta il gol del pari segnato al Milan all'Atatürk Olympic Stadium, dopo che Steven... eravamo in buona forma, ma il Milan era come un leone ferito - quando, è ancora più ...Anfield accoglie Gerrard nella 16esima giornata di Premier League. Liverpool e Aston Villa si affronteranno sabato 11 dicembre ore 16:00.Match dal sapore speciale quello in programma tra Liverpool e Aston Villa con il ritorno ad Anfield della leggenda Steven Gerrard.