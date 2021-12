Genoa-Sampdoria, Serie A: probabili formazioni e diretta tv del derby (Di venerdì 10 dicembre 2021) La città di Genova trattiene, per due volte, il fiato in questo venerdì dalla carica emozionale elevatissima. La diciassettesima giornata del massimo campionato di calcio italiano si apre con il settantaseiesimo derby della Lanterna che metterà di fronte le due anime del capoluogo ligure. È una stracittadina delicatissima, non solo per la rivalità che si respira in ogni vicolo della città: Genoa e Sampdoria, infatti, non sono posizionate benissimo in graduatoria con i padroni di casa attualmente diciannovesimi con 10 punti, mentre gli ospiti odierni sono quindicesimi con 15 lunghezze accumulate. Orgoglio e corsa salvezza in questo Genoa-Sampdoria: ecco le ultime con pronostico, probabili formazioni e diretta tv. Pronostico e ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 10 dicembre 2021) La città di Genova trattiene, per due volte, il fiato in questo venerdì dalla carica emozionale elevatissima. La diciassettesima giornata del massimo campionato di calcio italiano si apre con il settantaseiesimodella Lanterna che metterà di fronte le due anime del capoluogo ligure. È una stracittadina delicatissima, non solo per la rivalità che si respira in ogni vicolo della città:, infatti, non sono posizionate benissimo in graduatoria con i padroni di casa attualmente diciannovesimi con 10 punti, mentre gli ospiti odierni sono quindicesimi con 15 lunghezze accumulate. Orgoglio e corsa salvezza in questo: ecco le ultime con pronostico,tv. Pronostico e ...

Inter : ?? | GAGLIA @gaglio94 ha segnato otto dei suoi 15 gol in Serie A contro squadre liguri (5 v Genoa, 2 v Sampdoria,… - martina10oliva : Il mio pronostico su Genoa Sampdoria è 1-2 marcatori C. Ekuban,F. Caputo #campionatopronostici @pronostici22 - SampNews24 : #Sampdoria, si scaldano #Quagliarella e #Gabbiadini: i loro numeri nei derby - surfasport : ???? INDOVINA IL RISULTATO ?? Nuovo 'THE MATCH” per le migliori partite di #SerieA ????? Indovina il risultato esatto de… - clubdoria46 : #Genoa e #Sampdoria confermano il trend: #Liguria regione per 'vecchi' -