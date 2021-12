Genoa-Sampdoria 0-1 LIVE | la decide Gabbiadini INTERVALLO

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 10 dicembre 2021) Allo stadio Ferraris, il match valido per la 17ª giornata di Serie A 2021/2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Ferraris,si affrontano nel match valido per la 17ª giornata della Serie A 2021/22 CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-1 MOVIOLA 1? Fischio d’inizio – Al via il Derby della Lanterna 2? Gioco fermo – Sturaro è costretto ad andare a bordocampo per medicarsi l’occhio 6? Gol– Cross perfetto per la testa di, l’attaccante di testa spinge in porta il pallone servito da Candreva 19?in controllo – I blucerchiati di Roberto D’Aversa fanno buona guardia e cercano di colpire il ...