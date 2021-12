Genoa | annunciato il nuovo general manager | si tratta di Johannes Spors

(Di venerdì 10 dicembre 2021)è ilfootball del. Proseguono le novità nel club ligure, recentemente rilevato dal fondo 777 partners. L’uomo, tedesco classe 1982, ha ricoperto il ruolo di responsabile scouting per Hoffenheim, Lipsia e Amburgo. Nel 2020, invece, si è cimentato come direttore tecnico del Vitesse, risultando essere il dirigente più giovane del campionato olandese. Per lui, ora, una nuova esperienza in Serie A. SportFace.

Ilhal'arrivo di Spors come nuovo general manager del club Attraverso un comunicato ufficiale, ilhal'arrivo di Johannes Spors come nuovo general manager del club. IL ...... ore 20:45, infermeria meno affollata Dei 10 indisponibili contro la Juve, ilrecupera ... domenica ore 18 Napoli, si punta sul recupero di Insigne e Fabian Comeda Spalletti in ...Johannes Spors è il nuovo general manager football del Genoa. Tedesco, classe 1982, nel 2020 ha ricoperto la carica di direttore tecnico del Vitesse.Il Genoa ha annunciato poco fa il nuovo del suo nuovo General Manager e si tratta del tedesco Johannes Spors. Il dirigente che è esperto in particolare nello scouting, di cui si è occupato in diverse ...