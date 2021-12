Gelosia e vendetta | cosa c’è dietro l’omicidio del professore alle Saline di Tarquinia

Leggi su nextquotidiano

(Di venerdì 10 dicembre 2021) Iniziano a delinearsi sempre più i contorni della vicenda che ha vistodi Dario Angeletti, biologo marino e docente dell’Università della Tuscia trovato morto per un colpo di pistola alla testa – come accertato anche dall’autopsia – in un’auto del parcheggio per camper delledi, vicino Roma. Nell’ambito delle indagini è stato disposto il fermo di un 68enne, Claudio Cesaris, che ha avuto un malore durante l’interrogatorio con gli inquirenti e si trova ora piantonato nel reparto di Osservazione breve dell’ospedale di Belcolle di Viterbo. Sulla vicenda c’è il massimo riserbo imposto dalla Procura di Civitavecchia, ma con il passare delle ore si fa largo la conferma di quanto ricostruito in un primo momento: si tratterebbe di un omicidio passionale, legato forse a una ex studentessa diventata poi ricercatrice, ...