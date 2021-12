“Gasperini, ora basta”: Atalanta, attacco durissimo (Di venerdì 10 dicembre 2021) Sconfitta dal Villarreal e fuori dalla Champions League, l’Atalanta finisce nel mirino della critica per la troppa cautela di Gasperini. Non è bastata la rimonta, soltanto sfiorata, nel finale. Né l’aver costruito un numero enorme di palle-gol, fallite per questioni di centimetri. Centimetri che avrebbero potuto cambiare la storia. L’Atalanta, sconfitta 3-2 dal Villarreal, è Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 10 dicembre 2021) Sconfitta dal Villarreal e fuori dalla Champions League, l’finisce nel mirino della critica per la troppa cautela di. Non èta la rimonta, soltanto sfiorata, nel finale. Né l’aver costruito un numero enorme di palle-gol, fallite per questioni di centimetri. Centimetri che avrebbero potuto cambiare la storia. L’, sconfitta 3-2 dal Villarreal, è Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Sicilianodoc7 : RT @Boboj29: E si caro Gasperini , sabato dopo Napoli ti ho lodato per la vittoria e per il gioco espresso dai tuoi ragazzi , ma oggi ti cr… - Boboj29 : E si caro Gasperini , sabato dopo Napoli ti ho lodato per la vittoria e per il gioco espresso dai tuoi ragazzi , ma… - lauzi_marco : @ILSOB1LL4 Ora la colpa sarà della prostata comunista di Gasperini - MassimoCaputi : L'#Atalanta reagisce troppo tardi, frenetica e confusa per un'ora la squadra di Gasperini perde la sfida con il Vil… - matteo_dionisi : Un primo tempo buttato quello dell'Atalanta. Un rammarico per i ragazzi di Gasperini in questo girone di… -