Garanzia Giovani, la Provincia di Benevento è soggetto ospitante (Di venerdì 10 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiLa Provincia di Benevento è soggetto ospitante del Tirocinio formativo “Garanzia Giovani in Campania” per l’inserimento/reinserimento nel mondo del lavoro di Giovani disoccupati e/o inoccupati a cura dell’Ente promotore convenzionato Mestieri Campania U.O. Di Benevento. L’Avviso del tirocinio All’Albo Pretorio on line dell’Ente. Lo comunica il Vice Presidente della Provincia Nino Lombardi, il quale precisa che questo tirocinio, quale misura di politica attiva, disciplinato dal Regolamento Regionale n. 4/2018, è riservato a soggetti disabili (Legge 68/99 ART. 8) e soggetti svantaggiati (Regolamento regionale 7 maggio 2018 e Legge 68/99 ART. 18) ed ha una durata di dodici mesi. La tipologia dei profili in ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 10 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiLadidel Tirocinio formativo “in Campania” per l’inserimento/reinserimento nel mondo del lavoro didisoccupati e/o inoccupati a cura dell’Ente promotore convenzionato Mestieri Campania U.O. Di. L’Avviso del tirocinio All’Albo Pretorio on line dell’Ente. Lo comunica il Vice Presidente dellaNino Lombardi, il quale precisa che questo tirocinio, quale misura di politica attiva, disciplinato dal Regolamento Regionale n. 4/2018, è riservato a soggetti disabili (Legge 68/99 ART. 8) e soggetti svantaggiati (Regolamento regionale 7 maggio 2018 e Legge 68/99 ART. 18) ed ha una durata di dodici mesi. La tipologia dei profili in ...

